Показав приклад страждання, – Римсько-Католицька Церква прокоментувала смерть Папи Франциска

Папа Римський помер 21 квітня – на другий день пасхальних свят. Римсько-Католицька церква в Україні відреагувала на цю подію та вшанувала пам'ять Франциска.

Про це стало відомо з повідомлення Римсько-Католицької Церкви, пише 24 Канал.

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Як у Римсько-Католицькій Церкві відреагували на смерть Папи Римського

Папа Франциск помер у Ватикані у віці 88 років. Це відбулося у понеділок, 21 квітня, вранці. Він з 14 лютого перебував у лікарні у важкому стані, проте напередодні своєї смерті виступив перед вірянами з великодньою промовою.

У повідомленні згадують обставини останнього дня життя Папи Франциска. Він не очолював головні богослужіння Страсного тижня та Великодня, але все ж відвідав базиліку Святого Петра. Понтифік з'явився на публіці без носової канюлі, яку він носив, щоб отримувати кисень.

Тоді з огляду на стан здоров'я Великоднє послання він доручив прочитати Церемоніймейстеру. Після цього Папа уділив Місту і світу останнє благословення.

Папа Франциск, дякуємо, що показав нам приклад страждання і витривалого несення свого хреста. Нехай Милосердний Отець і Мати Милосердя візьмуть Тебе у свої обійми,

– йдеться у повідомленні.

Голова Конференції єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні Віталій Скомаровський закликав вірян до молитви за померлого Папу Франциска.

Він заявив, що українці вдячні йому за невпинну молитву, всіляку допомогу та постійне нагадування світу про жахіття війни у нашій країні.

Як на смерть Папи Франциска реагують в Україні

Президент України прокоментував смерть Папи Римського. "Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Папи Франциска за духовною підтримкою. Вічна пам'ять!" – написав Зеленський у соцмережі "X".

Андрій Єрмак та Андрій Сибіга також відреагували на подію. Вони згадали свої зустрічі з Франциском, а Єрмак пригадав допомогу Папи Римського Україні.

Свої співчуття католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви висловив глава Православної церкви України Епіфаній. За його словами. він сприйняв звістку про смерть понтифіка "із сердечним сумом".