Ді Венс, якого Папа Римський прийняв за день до смерті, розповів про їхню останню зустріч

У неділю, 20 квітня, віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з Папою Римським Франциском. Зустріч відбулася за день до смерті понтифіка.

Нині віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував смерть Франциска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ді Венса у мережі Х.

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Венс пригадав останню зустріч з Папою Франциском

Ді Венс опублікував допис, у якому висловив співчуття щодо смерті Папи Римського Франциска. Він додав, що радий був напередодні бачити понтифіка, хоча він дуже хворим.

Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце з мільйонами християн по всьому світу, які його любили. Я був радий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий,

– наголосив Ді Венс.

Він додав, що завжди пам'ятатиме проповідь Папи Франциска, яка пролунала на початку пандемії COVID-19. Для Ді Венса вона була дуже красивою та важливою.

"Нехай упокоїть Господь його душу", – додав Ді Венс.

Слід наголосити, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з Папою Римським 20 квітня близько 11:30. Зустріч відбулася у Будинку Святої Марти. У пресслужбі Святого Престолу повідомляли, що зустріч тривала кілька хвилин і стала приводом обмінятися великодніми побажаннями.

На короткій зустрічі також обговорювалися питання релігійної свободи, ситуація з війною, а також становище мігрантів та біженців.