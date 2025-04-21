У понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. Нині Святий Престол оприлюднив заповіт понтифіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Про що мовиться у заповіті Папи Франциска

Увечері 21 квітня, після смерті понтифіка, Ватикан опублікував заповіт Папи Римського Франциска. Він був написаний 29 червня 2022 року.

Так, у заповіті Папа Франциск, майже три роки тому, писав, що "відчуває наближення сутінків земного життя". Тоді понтифік вирішив висловити останні побажання, зокрема – й про місце свого поховання.

Протягом усього мого життя, і під час мого служіння священником і єпископом, я завжди довіряв себе Матері нашого Господа, Пресвятій Діві Марії. З цієї причини я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали – в очікуванні дня Воскресіння – в папській базиліці Санта-Марія-Маджоре,

– мовиться у заповіті Папи Франциска.

У заповіті понтифік додав, що хотів би, аби його "земна дорога" закінчилася в стародавньому Марійському санктуарії, де Папа Римський завжди зупинявся на молитві.

Також у заповіті Папа Франциск наголосив, що хотів би, аби його гробниця була у поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла (каплицею Salus Populi Romani) і каплицею Сфорца базиліки. Як повідомили у Ватикані, до заповіту також додано план, де саме має бути похований понтифік. Папа Римський зауважив, що його могила повинна бути "простою, без особливого орнаменту та лише з написом: "Franciscus".

Папа Франциск у заповіті зауважив, що всі витрати на поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником. Понтифік додав, що всі необхідні вказівки щодо свого поховання передав надзвичайному комісару Ліберійської базиліки Роландасу Макрікасу.

Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами,

– резюмував Папа Франциск у заповіті.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск помер зранку 21 квітня у своїй квартирі в резиденції Святої Марти у Ватикані. Офіційна причина смерті понтифіка – інсульт та незворотна серцева недостатність.