Конклав і таємне голосування: як у Ватикані обирають нового Папу Римського

У понеділок, 21 квітня, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. За правилами, коли Папа Римський помирає або зрікається престолу, розпочинається конклав – зібрання кардиналів у Ватикані для обрання нового глави Католицької церкви.

Як проходить конклав та що відомо про процедуру голосування – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як обирають нового Папу Римського

Оголошення конклаву, який обиратиме нового понтифіка, має відбутися у проміжку між 15 і 20 днями, коли офіційно Ватикан не має чинного Папи. Після цього кардинали збираються в базиліці святого Петра, де просять благословіння Святого Духа, щоб обрати нового Папу Римського.

Цікаво! Слово "конклав" походить від середньовічно-латинського conclave і буквально означає кімнату, що може бути зачинена.

Загалом будь-який хрещений римо-католик має право на папство, однак протягом останніх 700 років папу завжди обирали з колегії кардиналів. Варто також зазначити, що кандидати на посаду папи не ведуть ніякої відкритої агітації. Спостерігачі з Ватикану називають кардиналів, які мають хороші шанси стати папами, papabile.

За словами Politico, в день голосування Сикстинська капела зі знаменитою стелею, розписаною Мікеланджело, фізично огороджена, а кардинали, які дали присягу зберігати таємницю, замкнені всередині.

У голосуванні мають право брати участь лише кардинали, яким ще не виповнилося 80 років. Наразі таких приблизно 120. Вони таємно обирають кандидата: вписують його ім'я в бюлетень і кладуть його до чаші на вівтарі.

Якщо жоден із кандидатів не отримає необхідної кількості голосів – дві третини від загальної кількості, – тоді проводиться новий тур голосування. Протягом одного дня можливі до чотирьох таких турів.

Після підрахунку голосів бюлетені спалюють у спеціальній печі, встановленій у Сикстинській капелі. В іншій печі за допомогою хімічної суміші утворюється дим, який повідомляє світові про результат: чорний – нового Папу ще не обрали, білий – Папу обрано.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск востаннє з'явився на публіці в неділю, 20 квітня. У цей день 88-річний понтифік виголосив традиційне великоднє благословення, виступивши з балкона базиліки Святого Петра.