Яка причина смерті Папи Франциска: в ЗМІ розповіли, коли Ватикан зробить офіційну заяву

В понеділок, 21 квітня, Папа Франциск відійшов у вічність. Понтифік помер у віці 88 років.

В Sky News з посиланням на джерела у Ватикані вказали, коли повідомлять про причину смерті Папи Римського, інформує 24 Канал.

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Коли стане відомо про причину смерті Папи Римського Франциска

Джерела видання у Ватикані повідомили, що причину смерті Папи Франциска повідомлять сьогодні ввечері.

Вони також повідомили, що дата похорону понтифіка буде оголошена завтра.

Там нагадали, що Папа Римський страждав на хронічне захворювання легенів і йому в молодості видалили частину легені. Понтифіка госпіталізували до лікарні Джемеллі 14 лютого через респіраторний криз, який переріс у подвійну пневмонію.

Він провів в медзакладі 38 днів, що стало найдовшим перебуванням у лікарні за 12 років його папства.

Відомо, що понтифік з'явився у Великодню неділю – за день до своєї смерті – щоб благословити тисячі людей на площі Святого Петра. У неділю Папа Римський також провів приватну зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, під час якої вони обмінялися великодніми привітаннями.

Зазначимо, що відповідно даних ЗМІ, причиною смерті понтифіка міг стати інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку і розлади його функцій.