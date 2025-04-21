Франциск порушував традиції всередині церкви та жив інакше, ніж інші папи, – Sky News

Папа Римський Франциск до своєї смерті був відомий тим, що порушував традиції всередині католицької церкви. Понтифік також обрав жити іншим життям, аніж інші папи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Яким життям обрав жити Франциск

Коментатор Sky News Аластер Брюс розповів, що 88-річний Франциск за життя відмовився проживати в Єпископському палаці. Це місце у Ватикані, де зазвичай мешкає Папа.

Замість цього понтифік обрав "простіше" життя і вирішив жити в будинку Санта-Марта в задній частині Ватикану.

Про нього піклувалися члени його сім’ї, які, мабуть, сьогодні оплакують і сумують через смерть Папи,

– каже Брюс.

Папа Римський Франциск також висловив свої побажання щодо "набагато простішого" похорону, який уникне багатьох традиційних пишнот, які раніше були після смерті пап.

До слова, на смерть Папи Римського відреагував український президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що це трагічна звістка, а українці сумують разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Франциска за духовною підтримкою.