Знак "згори": прямо перед Папою Римським завалилася ікона Христа – відео конфузного моменту

5 квітня 2024, 17:42
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Джерело:

Il Messaggero

Під час Великодньої меси у Ватикані із понтифіком трапився конфуз. На його очах впала ікона Ісуса Христа.

У мережі з'явилося відео курйозного моменту. У ЗМІ почали висувати версії, що саме може віщувати цей випадок.

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Винен вітер

Так, 31 березня католики святкували Великдень. Саме в цей день "невеличка" неприємність сталася із Папою Римським. На кадрах, опублікованих в інтернеті, можна побачити, як перед понтифіком падає ікона Ісуса Христа під час служіння меси. Франциск повертається у бік образу, який лежить на землі, кілька секунд він не зводить із нього погляду, а потім знову занурюється у книжечку, яку тримає в руках. Очевидно, Папа намагався вдати, що нічого не трапилося. 

Тоді вибігають троє чоловіків у чорних костюмах і разом піднімають ікону. 

Слід зауважити, що ікона не впала раптово сама по собі. Її штовхає сильний порив вітру. 

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У медіа вже порівняли цей інцидент з іншими подібними. Наприклад, у 2013 році з'явилося фото блискавки, що вдарила в базиліку собору Святого Петра в Римі в день, коли папа Бенедикт XVI оголосив про намір покинути Святий Престол.

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  • Глава Католицької церкви через свої заяви про російську агресію неодноразово опинявся у центрі скандалів.
  • Так, влітку минулого року понтифік неприємно здивував, коли у розмові із російською молоддю, закликав її цінувати імперське минуле своєї країни. У промові Папа Римський перелічив низку російських самодержавців та заявив про "велич" країни – агресорки.
  • Вже у новому році понтифік фактично закликав Україну до капітуляції. Він порадив Києву визнати поразку і підняти "білий прапор" задля порятунку людських життів. Президент Зеленський не залишив таке повідомлення без реакції. Глава держави порадив Папі Римському припинити займатися віртуальним посередництвом між жертвою і агресором.

Автор: Анастасія Колеснікова