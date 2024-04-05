Під час Великодньої меси у Ватикані із понтифіком трапився конфуз. На його очах впала ікона Ісуса Христа.

У мережі з'явилося відео курйозного моменту. У ЗМІ почали висувати версії, що саме може віщувати цей випадок.

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Винен вітер

Так, 31 березня католики святкували Великдень. Саме в цей день "невеличка" неприємність сталася із Папою Римським. На кадрах, опублікованих в інтернеті, можна побачити, як перед понтифіком падає ікона Ісуса Христа під час служіння меси. Франциск повертається у бік образу, який лежить на землі, кілька секунд він не зводить із нього погляду, а потім знову занурюється у книжечку, яку тримає в руках. Очевидно, Папа намагався вдати, що нічого не трапилося.

Тоді вибігають троє чоловіків у чорних костюмах і разом піднімають ікону.

Слід зауважити, що ікона не впала раптово сама по собі. Її штовхає сильний порив вітру.

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У медіа вже порівняли цей інцидент з іншими подібними. Наприклад, у 2013 році з'явилося фото блискавки, що вдарила в базиліку собору Святого Петра в Римі в день, коли папа Бенедикт XVI оголосив про намір покинути Святий Престол.

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