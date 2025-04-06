На кріслі колісному і з трубкою для дихання: Папа Римський з'явився перед вірянами у Ватикані

У неділю, 6 квітня, з нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоровʼя Папа Римський з'явився в колісному кріслі на площі Святого Петра в Римі. Він досі одужує після важкої пневмонії, через яку майже 40 днів провів у лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Vatican News та Associated Press. Понтифік захриплим голосом подякував вірянам і побажав їм благодатної неділі.

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Франциск знову у Ватикані

Це перша публічна поява понтифіка у Ватикані після того, як 2 тижні тому, 23 березня, він покинув лікарню Джемеллі. Тоді Папа звернувся до вірян із балкона своєї палати.

Сьогодні Франциск використовував спеціальні носові трубки для отримання додаткового кисню. Обмежені рухи його рук під час благословіння натовпу пояснюють травмою, отриманою ще до госпіталізації.

Папа Римський з'явився перед натовпом: дивіться фото

У проповіді Папа Римський сказав, що "лікарняне ліжко може стати святим місцем, де милосердя спопеляє байдужість, а вдячність плекає надію".

Нагадаємо, за останні 2 роки понтифік кілька разів хворів на грип та мав інші проблеми зі здоров'ям. У молодості в нього розвинувся плеврит, через що Франциску видалили частину однієї з легень.