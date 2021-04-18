Помолімося разом, – Папа Римський стурбований загостренням на Сході України

Папа Римський 18 квітня сказав, що він з тривогою стежить за подіями на теренах східної України. Під час недільної проповіді понтифік закликав сприяти миру та запобігти ескалації насильства.

Папа Римський разом з людьми на площі Святого Петра прочитав молитву за всіх, хто мешкає на Сході України.

До слова Папа Римський у великодному посланні "особливо" згадав Україну й побажав їй миру

Папа Римський попросив запобігти зростанню напруження на Сході

Папа Римський розповів, що стежить за ситуацією на Сході України: "З тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності".

Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та миру, які дуже потрібні та дуже бажані,

– сказав понтифік.

Він також закликав людей звернути увагу на важку гуманітарну ситуацію, в якій живе місцеве населення. Тож висловив людям свою близькість та закликав помолитись за них.

"Помолімося разом", – закликав Папа Франциск. Згодом він разом з людьми прочитав окрему молитву.

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