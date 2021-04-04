Папа Римський у великодному посланні "особливо" згадав Україну й побажав їй миру

Папа Римський у неділю, 4 квітня, виголосив традиційне великоднє послання. Зокрема, понтифік згадав про війну на Сході України.
Джерело:Vaticannews
Папа Франциск висловив надію, що Господь дасть натхнення правителям по цілому світу зупинити гонитву нових озброєнь.
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Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо, в східній Україні та в Нагорному Карабасі, цілими й здоровими повернутися до своїх сімей,
– заявив понтифік.
Що ще сказав Папа Римський
- У світі наразі надто багато війн і надто багато насильства.
- Зараз світ живе в епоху "скандалу": у розпалі пандемія, людство переживає соціальну та економічну кризу, збройні конфлікти не припиняються.
- Цьогоріч Великдень та Всесвітній день заборони протипіхотних мін припали на один день. Ці підступні та жахливі боєприпаси щороку "вбивають або калічать багатьох невинних людей і не дозволяють людству "разом ступати стежками життя, не боячись підступу знищення та смерті".
- Воскреслий Христос є надією для усіх стражденних.
- Нехай Господь підтримає людей, які втратили своїх рідних, та заражених, а також – лікарів, медсестер і медбратів.
- Вакцинація – суттєвий елемент боротьби з коронавірусом.
- Ватикан закликає міжнародну спільноту у дусі "інтернаціоналізму вакцин" докласти спільних зусиль та сприяти взаємоподілу вакцинами з найбіднішими країнами.
Які ще країни згадав понтифік
- Ліван та Йорданію. Вони приймають численних біженців, що втекли від сирійського конфлікту.
- Сирію. Там мільйони людей "живуть тепер у нелюдських умовах". Папа Римський заявив, що "нехай же Христос, наш мир, змусить нарешті змовкнути гуркіт зброї".
- Ємен. Події у країні огорнуті моторошною та обурливою мовчанкою.
- Лівію. Там "нарешті, проглядається вихід із десятиріччя протистояння та кривавих сутичок".
- Ізраїль. Папа Римський наголосив, що випрошує миру та безпеки для країни. Щоб ізраїльтяни та палестинці віднайшли силу діалогу та досягнули стабільної розв'язки. Її наслідком буде мирне та сповнене добробуту життя 2 країн.
- Окрім того, понтифік згадав африканські народи, які "бачать своє майбутнє нараженим на ризик внутрішнім насильством і міжнародним тероризмом". Зокрема, у регіоні Сахелю та в Нігерії, а також у регіоні Тіґрай і в Кабо-Дельґадо.