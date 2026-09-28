Нова "марна бійня", – Папа Римський закликав поступитися деякими позиціями для миру в Європі

Папа Римський Лев XIV закликав "виявляти сміливість у переговорах" і "бути готовими поступитися певними позиціями заради вищого блага", тобто миру у Європі.

Під час виступу у французькому місті Мец у понеділок, 28 вересня, він зазначив, що війна в Україні продовжує вирувати попри численні спроби посередництва, передає Le Figaro.

Що сказав Папа Римський

Понтифік висловив жаль, що у Європі спалахнула війна.

"Це нова "марна бійня", що щодня забирає безліч життів серед цивільного населення", – заявив понтифік, повторивши слова Папи Бенедикта XV.

Довідково. Вираз "марна бійня" належить Папі Римському Бенедикту XV, який використав його для характеристики Першої світової війни.

Лев XIV закликав "вести терплячий діалог", "виявляти сміливість у переговорах" і бути готовими "поступитися певними позиціями".

Ми повинні запитати себе: чи справді ми докладаємо творчих зусиль задля зміцнення миру в усьому світі, чи просто намагаємося зупинити кровопролиття війни й краще підготуватися до тієї, що, як ми припускаємо, ще попереду,

— додав Папа Римський.

До слова, ще влітку він закликав Росію повернутися до переговорів з Україною. Понтифік просив чинити тиск, щоб насильство і війна закінчилися та було знайдено рішення.