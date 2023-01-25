Папа Франциск уперше зустрівся з усіма головами українських церков

Папа Римський Франциск зустрівся з делегацією Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Це перший такий візит українського міжконфесійного об’єднання до Ватикану.

Очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. Папа запевнив, що молиться за Україну.

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Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом,

– сказав Франциск.



Папа Римський зустрівся із головами українських церков / Фото Vatican News

Він зауважив, що у цьому випадку не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але про "маму Україну", задля якої всі гуртуються разом.

Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!,

– підкреслив Франциск.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, своєю чергою, повідомив, що під час зустрічі передав Папі списки полонених медиків. Також він подякував Папі за лист до українського народу, його духовну близькість з нашим народом-мучеником, гуманітарну солідарність та міжнародну підтримку України.



Зустріч голів українських церков / Фото Vatican News

Франциск запевнив, що "він є з нами у намаганні звільнити полонених та політичних в'язнів і ствердив, що молиться за Україну кожного дня".