Кінець епохи: у Києві повністю скасували паперові квитки у громадському транспорті

У комунальному громадському транспорті Києва більше не можна проїхати, купивши паперовий талончик. 14 липня талони, якими торгували кондуктори, остаточно вивели з обігу.

Як зазначили у КМДА, всі пасажири транспорту Київпастрансу відтепер мають користуватися електронними квитками. Це не тільки зробить поїздку більш зручною, але й призведе до покращення роботи трамваїв, тролейбусів і автобусів.

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Перехід на електронний квиток: що відомо

Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, а з 1 листопада – на міській електричці.

З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці. Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях – з 1 липня.

За словами столичної влади, завдяки такому кроку можна буде ефективніше контролювати роботу транспорту та слідкувати за його завантаженістю. Крім того, отримання повної картини дозволить місту більш точно відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати.

Додамо, що пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.

Де можна купити QR-квиток для проїзду у транспорті Києва

Для проїзду в громадському транспорті столиці можна використовувати спеціальну транспорту карту або спеціальний QR-квиток. Його можна придбати у:

терміналах самообслуговування е-квитка;

T-кіосках;

терміналах Easy Pay;

на станціях метро Києва;

у застосунку Київ Цифровий.

Чиновники наполягають на тому, що Київ підіймається в рейтингу комфортності проживання, а також привабливості для гостей міста. Крім того, завдяки цифровізації сервісів діяльність столичних служб стає більш ефективною та прозорою.

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