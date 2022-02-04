"Папік Володя, не починай війну": у тіктоці люди сміються з Путіна

У тіктоці з'явився новий тренд, в якому люди висміюють президента Росії Володимира Путіна. Вони просять його не починати війну в Україні.

Тіктокери іронічно називають Путіна "Vladdy daddy" – "папік Володя". Користувачі мережі набирають у перекладачі текст, а потім надсилають його російськомовну версію президенту держави-агресорки, повідомляє 24 канал.

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Новий тренд має жартівливий сексуальний підтекст. Користувачі "відмовляють" Путіна від "Третьої світової" та закликають не атакувати Європу. Які повідомлення надсилають Путіну

Тіктокер kasualykitty: "Привіт, папік Володя, Путін Вутін. Будь ласка, не починай Третю світову, інакше я більше не буду твоїм кошенятком. Сподіваюся, ти це побачиш. Передаю тобі мою любов і горілку".

Користувач frogsfor.life: "Привіт, татусю Владі. Будь ласка, не починай війну. Подивись на мене...Це на тебе не схоже".

xh.vibez: "Дорогий татусь Владі, президент-гаряча штучка, будь ласка, не починай війну з Європою. Я відчуваю, що це погана ідея. Я емпат".

._.fr3ak: "Привіт, татусю Володя. Будь ласка, не нападай ні на кого. Також у мене мало грошей. Можеш дати мені 10 тисяч доларів?".

Деякі користувачі вирішили розширювали тренд, тож залишають подібні коментарі в соцмережах у Путіна та російських чиновників.

Новий тренд про Путіна у тіктоці, дивіться відео:

Росія стягує війська

Американська розвідка попереджала, що напад Росії можливий у лютому. Однак українська влада закликає людей не панікувати.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що біля кордону з Україною перебуває близько 109 тисяч російських військових.

ЗМІ публікують знімки з дронів російських та білоруських полігонів. На них видно, що агресор стягнув до кордонів табори військових, а також свої "Іскандери."

Також розслідувачі показали відео, як військову техніку "кадирівців" перекидають з Чечні у напрямку України.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.