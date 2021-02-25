У ПАР подружжя вбило жирафа: зробили з серця "валентинку" – шокуючі фото 18+

Мисливиця Мереліз Ван Дер Мерве похизувалася у мережі химерним подарунком від чоловіка на день Валентина. Подружжя відправилося на полювання, аби жінка застрелила жирафа.

Для цього вирушили в ігровий парк міста Сан-Сіті, що у Південній Африці. 32-річна жінка наголосила, що "чудовому чоловіку" вдалося втілити її 5-річну мрію. Це обійшлося йому у близько 2 тисячі доларів.

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Під час полювання жінка застрелила 17-річного жирафа. Проте знущання з тварини цим не обмежилися. Ван Дер Мерве вирізала їй серце, а фото опублікувала у своєму фейсбуці.

Ви коли-небудь думали про те, наскільки велике серце жирафа? Я на сьомому небі від щастя. Це – найкращий подарунок на день Валентина,

– написала вона.

"Два тижні я тішилася немов дитина і рахувала дні. Потім мене переповнювали емоції", – додала мисливиця й розповіла, що планує зробити килимок зі шкіри вбитого ссавця.

Обережно! Нижче розміщені фото жорстокого поводження із тваринами 18+!



Жінка позувала з вирізаним серцем жирафа / Фото з соцмереж



Подружжя мисливців у ПАР вбило жирафа / Фото з соцмереж

Ван дер Мерві загалом вже вбила приблизно 500 тварин, серед них – леви, леопарди та слони. "Я не поважаю їх, я називаю їх мафією", – пояснила жінка. Вона, до слова, керує цитрусовою фермою.

Реакція суспільства на жорстокий вчинок

Фото викликали обурення серед зоозахисників та шквал критики у мережі. У відповідь Мереліз почала виправдовуватися. Мовляв, вбивство 17-річної тварини рятує види, які під загрозою зникнення.

Вона запевнила, що "новий самець зможе очолити стадо та забезпечити його хорошою генетикою". Крім цього, похвалилася, що її дії забезпечили 11 людей роботою, а місцевих мешканців – м'ясом.

Зоозахисники не погодилися з твердженнями жінки. Вони наголосили, що полювання не допомагає збереженню видів та не приносить значної фінансової вигоди місцевих громадам.