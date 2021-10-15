У ПАР ветерани взяли у заручники міністрів
Джерело:Bloomberg
У ПАР ветерани війни взяли в заручники двох міністрів. Урядовців звільнили після спецоперації поліції, в результаті затримали 56 осіб.
Міністр оборони Танді Модісе та міністр президентської канцелярії Мондлі Гунгубеле зустрічались з ветеранами війни за незалежність в одному з готелів Преторії.
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Ветерани наполягали на фінансовій підтримці уряду
Однією з вимог ветеранів було надання фінансової допомоги Проте урядовці назустріч не пішли і їхні співрозмовники взяли їх у заручники.
Коли ми вже йшли до дверей з зустрічі, нам перекрили дорогу. Вже тоді ми зрозуміли, що будемо у заручниках,
– сказав Гунгубеле.
У полоні міністри перебували близько 3 годин. Під час операції зі звільнення поранення тримали троє осіб, 56 – затримали. Стан здоров'я урядовців – задовільний.
Влітку у ПАР тривали масштабні протести
Зазначимо, що влітку 2021 року у ПАР спалахнули потужні протести. Люди виходили на підтримку колишнього президента країни Джейкоба Зуми. Він здався поліції для відбування 15-місячного покарання за неповагу до суду.
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У сутичках загинули близько 200 людей, а ще понад 2 з половиною тисячі були затримані.