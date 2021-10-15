У ПАР ветерани взяли у заручники міністрів

У ПАР ветерани війни взяли в заручники двох міністрів. Урядовців звільнили після спецоперації поліції, в результаті затримали 56 осіб.

Міністр оборони Танді Модісе та міністр президентської канцелярії Мондлі Гунгубеле зустрічались з ветеранами війни за незалежність в одному з готелів Преторії.

Раніше Тільки обійняв посаду: у ДТП загинув мер найбільшого міста у ПАР

Ветерани наполягали на фінансовій підтримці уряду

Однією з вимог ветеранів було надання фінансової допомоги Проте урядовці назустріч не пішли і їхні співрозмовники взяли їх у заручники.

Коли ми вже йшли до дверей з зустрічі, нам перекрили дорогу. Вже тоді ми зрозуміли, що будемо у заручниках,

– сказав Гунгубеле.

У полоні міністри перебували близько 3 годин. Під час операції зі звільнення поранення тримали троє осіб, 56 – затримали. Стан здоров'я урядовців – задовільний.

Влітку у ПАР тривали масштабні протести

Зазначимо, що влітку 2021 року у ПАР спалахнули потужні протести. Люди виходили на підтримку колишнього президента країни Джейкоба Зуми. Він здався поліції для відбування 15-місячного покарання за неповагу до суду.

Читайте також Колишній президент ПАР Джейкоб Зума потрапив до в'язниці

У сутичках загинули близько 200 людей, а ще понад 2 з половиною тисячі були затримані.