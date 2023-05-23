Прапор "Свободи Росії" над Москвою: пару з Білорусі затримали, росіяни вимагають їх розстріляти
У понеділок, 22 травня, коли добровольчі формування росіян розпочали "звільнення" Бєлгородської області, над Москвою літав прапор легіону "Свобода Росії". Ініціаторів такої акції вже затримали.
Як зазначають російські ЗМІ, прапор легіону запустила в небо над Москвою пара з Білорусі. Подружжя приїхало з Гомеля, інформує 24 Канал.
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Пару затримали російські спецслужби
Очевидці повідомили про подію екстреним службам. За камерами відеоспостереження вдалось відстежити тих, хто запустив кульки з прапором. Попередньо, подружжя приїхало на таксі в район Чертаново, що на півдні Москви.
Після цього 34-річний Дмитро дістав з багажника зв'язку кульок, до яких був прикріплений прапор легіону "Свобода Росії". Чоловік запустив повітряні кулі, а його дружина – 33-річна Юлія – знімала подію на телефон. Після цього вони швидко зникли.
За три години пару затримали в Східному Бірюльово. Наразі їх перевіряють російські силовики.
У росіян сильно "підгоріло"
Після розголосу події у коментарях під відео росіяни почали вимагати розплати. Жителі країни-агресорки закликають розстріляти подружжя або "віддати батьку". Також злісні коментатори вимагають депортувати Дмитра та Юлію з країни.
Реакція росіян на прапор легіону над Моквою / Скриншоти з соцмереж
Що передувало
У телеграм-каналі добровольчого легіону оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.
Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!
– йдеться у повідомленні.
Прапор добровольчого легіону літає у центрі Москви: відео