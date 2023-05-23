Прапор "Свободи Росії" над Москвою: пару з Білорусі затримали, росіяни вимагають їх розстріляти

У понеділок, 22 травня, коли добровольчі формування росіян розпочали "звільнення" Бєлгородської області, над Москвою літав прапор легіону "Свобода Росії". Ініціаторів такої акції вже затримали.

Як зазначають російські ЗМІ, прапор легіону запустила в небо над Москвою пара з Білорусі. Подружжя приїхало з Гомеля, інформує 24 Канал.

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Пару затримали російські спецслужби

Очевидці повідомили про подію екстреним службам. За камерами відеоспостереження вдалось відстежити тих, хто запустив кульки з прапором. Попередньо, подружжя приїхало на таксі в район Чертаново, що на півдні Москви.

Подружжя приїхало з Гомеля / Фото з соцмереж

Після цього 34-річний Дмитро дістав з багажника зв'язку кульок, до яких був прикріплений прапор легіону "Свобода Росії". Чоловік запустив повітряні кулі, а його дружина – 33-річна Юлія – знімала подію на телефон. Після цього вони швидко зникли.

За три години пару затримали в Східному Бірюльово. Наразі їх перевіряють російські силовики.

Ініціаторів вже затримали / Фото з соцмереж

У росіян сильно "підгоріло"

Після розголосу події у коментарях під відео росіяни почали вимагати розплати. Жителі країни-агресорки закликають розстріляти подружжя або "віддати батьку". Також злісні коментатори вимагають депортувати Дмитра та Юлію з країни.

Реакція росіян на прапор легіону над Моквою / Скриншоти з соцмереж

Що передувало

У телеграм-каналі добровольчого легіону оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.

Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!

– йдеться у повідомленні.

Прапор добровольчого легіону літає у центрі Москви: відео