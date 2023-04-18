Чоловік рятував жінку: мережу облетіло відео, на якому пара емоційно сварилася

Мережу облетіло відео, зняте у Вишгородському районі Київської області. На кадрах пара привселюдно з'ясовувала стосунки.

У поліції розповіли, що знайшли у телеграмі відео, на якому чоловік та дружина привселюдно з'ясовують стосунки. Сварка відбулась біля дороги.

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Що розповіли у поліції

Правоохоронці встановили, що між мешканцями селища Димер Вишгородського району Київської області виник конфлікт – сварились 34-річний чоловік та його 37-річна цивільна дружина.

Жінка раптово вирішила їхати за кордон, проте чоловік був проти такого рішення.

Вона почала істерику, ми її тримали, щоб під машину не полетіла п'яна. Бійки ніякої не було, ми просто захищали її, щоб не потрапила у ДТП,

– розповів чоловік.

У поліції додали, що тілесних ушкоджень в учасників сварки вони не виявили.

Що про інцидент розповів чоловік: дивіться відео

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Колишня дівчина звинуватила чоловіка в побитті

Колишня дівчина Олександра Бурлаки, який нещодавно став аналітиком фонду "Повернись живим", звинуватила його у неодноразовому побитті. Пара проживала разом деякий час.

Дівчина розповіла, що їй доводилось спати на підлозі, фінансово утримувати чоловіка, бігти додому розігрівати йому їжу. Ба більше, він ще й неодноразово її бив. Детальніше про цю історію – читайте тут.