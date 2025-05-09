Прямо під час параду на Україну летіли КАБи, – Ігнат про "путінське перемир'я"

З опівночі 8 травня мало розпочатися так зване триденне перемир'я, оголошене Владіміром Путіним з нагоди "дня побєди". Юрій Ігнат розповів, чи зупинилися повітряні атаки ворога.

У коментарі "Українській правді" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що вже другу добу – а саме у ніч проти 8 травня та 9 травня – Росія не використовувала по Україні "Шахеди", передає 24 Канал.

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Ворожий терор не зупиняється

Однак ворог щедро застосовував для ударів по нашій країні інші види озброєння. Зокрема, близько 130 КАБів було випущено противником за добу 8 травня. Всі – на Сумському напрямку.

9 травня окупанти продовжили атакувати прикордоння. Російські літаки Су-34 під прикриттям винищувачів Су-35 надалі завдають ударів КАБами по Сумщині. Станом на 12:300 56 КАБів упали на цю прифронтову територію.

Прямо під час путінського "параду побєдобєсія" російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині,

– заявив Ігнат.

Крім того, є суттєва загроза застосування авіаційного озброєння на Донецькому та Запорізькому напрямках.