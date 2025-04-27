Не лише через страх атак з боку ЗСУ: у Росії скасовують паради до 9 травня

У деяких регіонах Росії скасовують паради до 9 травня. Йдеться про Бєлгородську, Курську, Брянську та Липецьку області. Окупанти побоюються прильотів безпілотників. Але це не єдина причина.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, найімовірніше, в Кремлі зосередяться саме на параді в Москві. І Силам оборони України також варто було б "взяти там участь" своїми безпілотниками.

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Втрати у Росії значні

Як наголосив Світан, вже упродовж 1 – 1,5 місяця російські окупанти перебувають в оперативній паузі. Стара техніка, яка свого часу брала участь в парадах, використовується на лінії фронту. А нову готують до літніх військових операцій.

Крім того, окупанти побоюються ударів по військовій техніці під час парадів. Вони також є цілком доречною ціллю.

Вони бояться таких ударів. Також їм буквально немає чим проводити ці паради. Бігати з червоним прапором по будь-якій площі – це для них така собі "побєда". Думаю, що уся увага буде сконцентрована на параді у Москві. Нам теж потрібно було б "взяти там участь",

– сказав Світан.

Додамо, станом на 27 квітня Росії втратила понад 948 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10719 танків, 22325 бойових броньованих машин, 27007 артилерійських систем, 1373 РСЗВ тощо.