Вчорашні партнери дивляться на Путіна через ґрати, – політтехнолог про участь у параді 9 травня

У Росії готують черговий парад до 9 травня. Приїхати до Москви погодились 4 лідери країн ОДКБ. Усі інші колишні союзники Кремля розуміють, що диктатор Владімір Путін буде покараний, та не хочуть відповідати разом із ним.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, неприпустимо тиснути руку сучасному Гітлеру та спостерігати за технікою, яка згодом поїде вбивати українців.

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"Тиснути сучасному Гітлеру руку та стояти з ним на одній трибуні – це не просто удар по репутації, це означає помазати себе кров’ю, яку Путін проливає в Україні. Дивитись, як рухається техніка, яка скоро або відправиться на фронт, або її звідти притягнули на парад, – це зовсім поза межами", – зауважив він.

Путін скоро буде покараний

Тизенгаузен підкреслив, що є дуже багато питань до президентів, які погодились приїхати на парад на Червоній площі. До прикладу, дивною буде поява у Москві Касима-Жомарта Токаєва, бо зараз у Казахстані серйозно взялись за тих, хто допомагає Росії обходити санкції.

Політтехнолог звернув увагу, що на "побєдобєсіє" погодились приїхати лише лідери країн ОДКБ. Навіть президенти країн, яких Кремль вважав своїми союзниками, не відвідають парад.

"Великих союзників", як їх називає Росія, з Ірану та Китаю не буде. На Путіна вже дивляться через ґрати. Вони уявляють, що скоро він буде відповідати за все. Розділяти з ним цю відповідальність на трибуні – це, як мінімум, по-дурному,

– сказав співрозмовник.

Він додав, що напередодні білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко намагався поширювати чутки, що він хворий на коронавірус. Ймовірно, нелегітимний лідер Білорусі хотів "відмазатись" від поїздки на парад.

Тизенгаузен про парад у Москві до 9 травня: дивіться відео

Хто з іноземних лідерів приїде 9 травня у Москву