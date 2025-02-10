Путін збирає "друзів": Сі Цзіньпін також прийняв запрошення на травневий парад у Москві

Путін почав збирати своїх "друзів" на черговий парад "побєдобєсія" 9 травня 2025 року. Запрошення диктатора буцімто вже прийняв лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на слова російського посла у Китаї, передає 24 Канал. Це вже не перший закордонний гість, що планує відвідати свято.

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Хто візьме участь у "побєдобєсії" у 2025 році

Окрім Сі Цзіньпіна, до Москви у травні хоче приїхати прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який "з радістю прийняв запрошення". Це може стати його першим офіційним візитом до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

За словами Фіцо, його запросив особисто Путін, а уряд Словаччини підписується під спадщиною боротьби з фашизмом та підтримує заходи, пов’язані зі святкуванням перемоги Червоної армії.

Компанію для Фіцо складе президент Сербії Александар Вучич. Зміцнювати російсько-бразильські відносини 9 травня планує й президент південноамериканської країни Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Японське видання NHK раніше повідомляло про ще одних гостей на традиційному параді в Москві – десятки північнокорейських військових.