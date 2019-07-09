Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента

3 листопада 2020 року громадяни США обиратимуть вже 46-го президента. Якщо звісно нинішній господар Овального кабінету Дональд Трамп не переобереться на новий термін. Він є 45-м очільником держави.

Цікаво, що європейський та український тренд на нові молоді обличчя поки обійшов американський політикум стороною. Формально перегони стартують у лютому наступного року, але основні гравці вже окреслили свою участь у змаганні. Зазначимо, що для висування їм ще доведеться перемогти в партійних праймеріз.

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Так, у трійці лідерів президентських перегонів три політика ну вже дуже поважного віку. Тож, від республіканців очікують висування Дональда Трампа, 1946 року народження, якому зараз 72 роки. Від "демократів" же змагатимуться за висування 77-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та 76-річний екс-віце-президент, сенатор Джо Байден, який працював із 44-м президентом США Бараком Обамою. До речі, останній лідирує не тільки у внутрішньо партійних рейтингах, а й нині випереджає Трампа

Спрва на ліво: Берні Сандерс, Дональд Трамп, Джо Байден

Саме на висування Байдена у квітні Трампа відреагував дуже різко, написавши, що сумнівається у достатності розумових здібностей екс-віце-президента, та назвав його "сонним Джо". Іншому демократу лівого спрямування діючий президент дав прізвисько "Безумний Берні". Певною мірою це може бути справедливо, бо Сандерс має аж занадто соціалістичні погляди. Тим неменше, політик лівих поглядів та такого похилого віку користується популярністю в американської молоді.

Колишня ж суперниця Трампа Гілларі Клінтон весною цього року оголосила, що не планує брати участь у виборах. Їй, між іншим, теж чимало років, а саме – 71.

В США вже пролунали сумніви чи не застарі основні кандидати і що, мовляв, їм може забракнути енергії для роботи на посаді президента. Таку заяву робив екс-голова Центральної розвідки Роберт Гейтс.

Не думаю, що в тебе та сама гострота розуму, що й в 60 років,

– зазначив Гейтс у своєму коментарі.

Що ж в США поки нема свого Джастіна Трюдо, Еммануеля Макрона чи Володимира Зеленського, а американці все ж таки схиляються до вибору досвідчених політиків. Може тому, що американська демократія та двопартійна система веде свій відлік ще з ХІХ століття та тримається на традиціях та досвіді. Чи просто ще не знайшовся політичний вундеркінд, що перекине з ніг на голову устої американського політикуму.

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