Путін майже не говорив про війну в Україні на параді до 9 травня, але без цинізму не минулося

У Москві 9 травня пройшов військовий парад за участі диктатора Путіна. Він у своїй промові згадав про війну в Україні, яку ж сам і розв'язав.

Щоправда, щодо цього ним було сказано не так і багато. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Путін говорив про "стійкість", "сміливість" та "рішучість" росіян

Президент країни-терористки у промові заявив, що росіяни нібито зберігають пам'ять про "історичні, тріумфальні події" Другої світової війни. Говорив він про "захист Батьківщини" й "відстоювання своїх національних інтересів" і "традиційних цінностей".

Він згадав про битви за Одесу і Севастополь, а от про Київ не сказав ні слова.

"Мільйони людей узяли до рук зброю і на смерть стояли на всіх висотах, плацдармах і рубежах, визначили результат усієї Другої світової війни беззаперечними перемогами в найбільших битвах під Москвою і Сталінградом, на Курській дузі та Дніпрі … стійкістю учасників оборони Брестської фортеці та Могильова, Одеси і Севастополя, Мурманська, Тули, Смоленська", – сказав кремлівській очільник.

Він провів паралелі між Другою світовою та війною в Україні.

Президент Росії, яка продовжує щодня вбивати українців, згадав у своїй промові про учасників так званої "сво". За його цинічними словами, уся Росія підтримує їх та ще й пишається якоюсь вигаданою "сміливістю та рішучістю".

Росія була і буде незламною перепоною для нацизму, русофобії, антисемітизму, боротиметься з безчинствами, що творять поборники цих агресивних руйнівних ідей. Щоправда, і справедливість на нашому боці,

– висловився цинічно Путін.

Також він заявив, що росіяни завжди опиратимуться на свою "єдність" у "ратних і мирних справах".