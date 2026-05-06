У Росії масово скасовують паради на 9 травня, – ЗМІ

У Росії продовжують масово скасовувати паради до 9 травня на тлі безпекових ризиків. Станом на 6 травня щонайменше 15 регіонів уже відмовилися від проведення святкових заходів.

Навіть у Москві та Санкт-Петербурзі паради відбудуться у значно обмеженому форматі. Про це повідомляють росЗМІ.

Де вже скасували паради?

Російські регіони один за одним оголошують про скасування парадів до Дня перемоги. Влада пояснює це "складною оперативною обстановкою" та міркуваннями безпеки.

Зокрема, в Орловській області рішення ухвалили на рівні оперативного штабу. Подібні заяви пролунали й в низці інших регіонів, де відмовляються не лише від парадів, а й від салютів та масових заходів. У деяких суб'єктах федерації також скасували очний формат акції "Безсмертний полк", перевівши її в онлайн.

Станом на 6 травня 2026 року щонайменше 15 регіонів Росії повністю відмовилися від проведення парадів до 9 травня. Йдеться про:

Бєлгородську область

Воронезьку область

Курську область

Краснодарський край

Ленінградську область

Нижньогородську область

Новгородську область

Псковську область

Рязанську область

Саратовську область

Ростовську область

Калузьку область

Орловську область

Брянську область

Чувашію

У більшості цих регіонів також діють додаткові обмеження: скасування салютів, заборона масових зібрань або переведення заходів у дистанційний формат.

Попри те, що у столиці Росії парад на Красній площі не скасовано, він відбудеться у зміненому форматі. Зокрема, вперше за багато років там не демонструватимуть військову техніку. У Санкт-Петербурзі також вирішили провести парад без бронетехніки.

