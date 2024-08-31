Зеленський прокоментував успіхи українців на другому дні Паралімпіади

Українські спортсмени продовжують виборювати нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі. Володимир Зеленський висловився про успіхи українців під час другого дня спортивних змагань.

Станом на ранок 31 серпня Україна має 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові медалі на Паралімпійських іграх.

До теми Є шанси на нові медалі для України: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 31 серпня

Що сказав Зеленський про успіхи України на 2 дні Паралімпіади

Президент наголосив, що другий день Паралімпіади приніс Україні ще чотири нагороди.

30 серпня медалі на Паралімпійських іграх здобули:

Олександр Комаров здобув для України першу золоту медалі у запливі на 100 метрів;

Владислав Білий здобув "срібло" у змаганнях з метання списа;

Ірина Пойда стала срібною призеркою у плаванні;

Наталія Кобзар виборола срібло у бігу на 200 метрів серед жінок.

Дякуємо кожному нашому спортсмену за такі важливі перемоги. Продовжуємо вболівати за вас,

– написав Зеленський.

До слова, окрім здобуття медалей, українські спортсмени також встановлюють рекорди на Паралімпійських іграх. Так, Ірина Щетнік встановила паралімпійський рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів, однак у фіналі опустилась на 4-те місце.