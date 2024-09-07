Дякуємо за характер, – Зеленський про здобутки Україні на Паралімпіаді за останні дні

Ще за два дні цьогорічних Паралімпійських ігор збірна України здобула 15 медалей. Президент Зеленський привітав наших спортсменів.

Про успіхи паралімпійців глава держави написав у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відповідне відео. Він подякував їм за характер та результати.

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Зеленський привітав українських паралімпійців з черговими перемогами

Президент наголосив, що ми пишаємося перемогами наших українських спортсменів.

За восьмий і девʼятий день Паралімпійських ігор – 2024 українська збірна здобула 15 медалей. Три золоті вибороли Марія Помазан у штовханні ядра, Наталія Ніколайчик у змаганнях із дзюдо, Єгор Дементьєв у груповій гонці. Також маємо 5 срібних і 7 бронзових.

Кожен з успіхів українців та українок надихає всіх нас. Дякуємо за ваш характер, за результати, які прославляють український дух на міжнародній арені,

– резюмував Зеленський.

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