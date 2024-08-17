Паралізували розробника ядерних боєприпасів: в ГУР розповіли деталі нової кібероперації у Росії

В Головному управлінні розвідки МОУ розповіли подробиці нової кібероперації в Росії. Відомо, що кіберфахівці ГУР разом з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю країни-агресорки.

Так, відповідну інформацію в ГУР оприлюднили в суботу, 17 серпня.

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Внаслідок кібероперації в Росії паралізований розробник ядерних боєприпасів

В розвідувальному управлінні повідомили, що їхні кіберспеціалісти спільно з хакерською групою "ВО Team" продуктивно попрацювали під Челябінськом та паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю Росії.

Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області Росії – компанію "Вега" – виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" – знищена,

– ідеться в повідомленні.

В пресслужбі розвідки повідомили, що без інтернету та послуг зв'язку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.



Зокрема, серед них – "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке, як зазначили в розвідці, було підключене лише до провайдера "Вега".



Відповідно до інформації пресслужби, успішна атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями.

До того ж, та інформація, яку вдалося здобути, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.



"Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська", – резюмували в ГУР.



Відбулася нова кібероперація в Росії / Фото ГУР МОУ

Кіберполювання в Росії триває,

– додали в розвідці.