10:59
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Блоги Ілля Кенігштейн
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ілля Кенігштейн

Паранойя россиян прогрессирует: от России скоро ничего не останется

5042
Картина Ложкина
Картина Ложкина / Фото из соцсетей

Тут говорят, что 58% россиян поддерживают идею отсоединить Россию от мирового интернета. Я считаю, что это – прекрасная новость. Характерно ведь что: чем меньше демократии – тем хуже демография. Все в этой жизни взаимосвязано.

Главное теперь – не останавливаться. Предлагаю после отключения интернета в России отключить электричество. Электричество появилось благодаря общим усилиям таких деятелей, как Алессандро Вольта (итальянский физик, который изобрел первую батарею) и Майкл Фарадей (английский физик, разработавший электромагнитную индукцию). Последний – явный шпион на службе у MI6.

Читайте также: Кого собрался побеждать Путин на выборах

Также нужно удалить процессоры Intel Pentium со всех персональных компьютеров, так как они были разработаны или изготовлены в Израиле. А Израиль, как известно – пособник мирового сионизма. Все операционные системы Microsoft также нужно отключить, в связи с тем, что разработка и обслуживание продуктов Microsoft в значительной степени зависят от R&D центра корпорации в Хайфе. Нет, вы представляете какое хамство? Не в Суздали, а в Хайфе! И вообще Microsoft – это тайный проект американских спецслужб, созданный с целью проникновения в чужие государственные секреты.

Всем жителям России необходимо срочно отказаться от использования мобильных телефонов, так как эта технология была разработана компанией Motorola в 1973 году. Явно с целью поставить Россию на колени. Что потом с этим изобретением сделали финская Nokia, американская Apple и южнокорейский Samsung – вообще не поддается никакой критике. Это же чистый шпионаж!

Также нужно на общенациональном уровне отключить LTE, в связи с тем, что данный формат связи был изобретен японской компанией NTT DoCoMo. Надо было у этих япошек не только Курилы, но и Хонсю с Окинавой забрать – меньше умничали бы.

Отключить все кредитные карточки Visa и Mastercard, так как обе системы были разработаны в США. Распродать все самолеты Boeing (штаб-квартира в Сиэтле) и Airbus (консорциум европейских авиапроизводителей). Перестать посещать отели, торговые центры и рестораны, принадлежащие американским и европейским бизнесменам, пользоваться услугами западных банков и сжечь все существующие у населения наличные доллары и евро. Всю западную наличность – на костер!

Только не отменять водку. Водка – продукт исконно российский, стратегический. Хоть и ходят слухи, что ее рецепт Менделееву нашептали масоны – чтобы погубить русский народ.

Читайте также: США подготовили неприятный сюрприз России

Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Публікації Новини України Володимир Путін Інтернет
Джерело: Илья Кенигштейн
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1046
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1966
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1445
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1315
Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
11 березня, 20:01 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
8293
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук