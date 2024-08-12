Після сплати Parimatch понад мільярда гривень, те ж саме мають зробити інші оператори, – Лямець

Попри те, що ігровий оператор "Паріматч" через накладені санкції понад рік не працює на українському ринку, компанія добровільно погодилася сплатити донараховані податки у розмірі 1,07 мільярда гривень. І це може стати прецедентом для інших ігрових операторів, які зазвичай уникають сплати донарахування податків.

Про це на своїй сторінці Facebook пише відомий журналіст, колишній редактор "Економічної правди" Сергій Лямець.

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Що пише Лямець про приклад "Паріматч" для інших операторів

Податківці завжди вміли знайти привід для донарахування. Особливо в Україні, особливо у гральному бізнесі. Тим більше коли бюджету України до кінця року додатково потрібні кошти. Податкові штрафи завжди були інструментом наповнення бюджету, а тепер це перетворилося на необхідність. Якщо копати навіть глибше, то я б оцінив мільярд з іншого ракурсу. Мільярд гривень – це 24 мільйони доларів США. За ці гроші в Україні можна зробити багато чого,

– вважає Лямець.

За його словами, "Паріматч" проявила повагу до закону та суспільства, добровільно сплативши велику суму донарахування податків.

""Паріматч" well done. Компанія погодилася заплатити, не зважаючи на те, що вона вже більше як рік не працює на ринку. Я відверто вперше чую, аби компанія пішла на поступки легально сплативши таку велику суму замість звичайних для таких випадків дій, як то втеча від слідства, затягування процесу на роки тощо. Це свого роду повага до закону та до суспільства. А що інші учасники ринку? Податки донарахували всім, і де ж ці всі інші легальні гравці? Сплатив донарахування лише Parimatch", – зазначає журналіст.

На думку Сергія Лямця, це реальний приклад для держави, як отримати кошти, необхідні для покриття дефіциту бюджету – для цього потрібно добитися, щоб тіньові оператори грального ринку теж сплатили до бюджету мільярди недонарахованих податків.

Тож чекаємо на нові гучні справи, нові успіхи БЕБ та Офісу генпрокурора,

– підкреслює журналіст.

На його думку, той факт, що компанія сплатила понад мільярд донарахованих податків, може свідчити про можливе повернення "Паріматч" на український ринок. Але перед цим потрібно розібратися із причинами санкцій, накладених на компанію, адже вони так і не були оприлюднені. Натомість після вимушеного виходу з ринку "Паріматч" в Україні почали працювати оператори російського походження або такі, що мають російських власників і сплачують податки у неповному обсязі.