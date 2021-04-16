Парк літаків потрібно негайно оновити, – Макарук про озброєння армії України

У випадку поновлення масштабних бойових дій через агресію Росії Захід готовий надати Україні нове озброєння. Зокрема, оновлення потребують у військово-повітряних силах.

Водночас українським військовим могли б знадобитись нові сухопутні складові, радари щодо виявлення артилерійських точок та протитанкові комплекси типу Javelin. Про це розповів член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Михайло Макарук.

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"У нас проблема – це як і наземна складова, тобто зенітно-ракетні комплекси, так і повітряна складова. Ми негайно потребуємо оновлення і заміни технічного парку літаків, як бомбардувальників, так й винищувачів", – вважає Макарук.

Які країни можуть надати озброєння

За словами Михайла Макарука, у ВПС України вже розробили чітку концепцію, де вказано, які літаки Україна хотіла б отримати для заміни парку радянських. Він пояснив, що мовиться про 2 країни, які їх виробляють:

США, де є літаки на кшталт F-16 та їхні модифікації;

Швеція, де виробляють Gripen.

Окрім того, експерт зазначив, що потребує заміни і парк ударних гвинтокрилів, у відповідному питанні можуть допомогти такі країни як:

США;

Франція;

Італія;

Німеччина.

"Загалом все, що нам необхідно: ЗРК, літаки для протиповітряної оборони, санітарна авіація, гвинтокрили – це все виробляють США. Вони мають озброєння, яке вже довело свою працездатність не одним військовим конфліктом", – сказав Михайло Макарук.

Водночас він додав, що Україна могла б запросити й у Німеччини певний парк гвинтокрилів чи комплектуючі для модернізації чинної військової техніки ЗСУ.

Михайло Макарук про нове озброєння для армії України: дивіться відео