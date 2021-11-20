Парк на Жмаченка: активісти скаржаться на забудовника й називають його дії незаконними

Активісти громадської ініціативи "ПАРК на Жмаченко" скаржаться на незаконні дії забудовника "Інтергал-Буд". Мешканці стверджують, що компанія має намір забудувати зелену зону, подаючи це як реконструкцію церкви.

Мовиться про територію на вулиці Генерала Жмаченка, 20. Громада намагається створити там офіційний парк. 19 листопада активісти зустрілися з міськими чиновниками, аби розглянути питання збереження парку.

Інша позиція Парку Жмаченка бути: забудовник облаштує його за власний кошт

Активісти стверджують, що під час цієї зустрічі представники церкви "Християнська надія" та забудовника намагалися переконати депутатів у тому, що парку як такого не існує. Мовляв, дерева переважно "намальовані у фотошопі". Вони також підкреслили, що контролювати забудовника, як нібито хоче церква, неможливо. Все тому, що у затвердженому проєкті будівництва парку взагалі немає, натомість на його місці – суцільна забудова.

Мешканці не погоджувалися на меморандум

Крім цього, активісти пояснили, що не погоджувалися на підписання меморандуму, про ініціювання якого зазначали у "Християнській надії". Ба більше, за їхніми даними, соціального комплексу, про який говорять представники церкви, зовсім не існує. Натомість у документах міститься інформація про "нове будівництво" та "багатоквартирні житлові будинки".

По-друге, таке будівництво незаконне, адже цільове призначення землі – реконструкція, експлуатація та обслуговування будівлі "церкви",

– підкреслили активісти, посилаючись на договір оренди.

Ба більше, вони зауважили, що будівельний об'єм та щільність населення в новому житловому комплексі "з великою натяжкою" розраховували на всю земельну ділянку – тобто 4,2 гектара. При цьому, у "ПАРКу на Жмаченко" пояснили, що передати на баланс місту якусь її частину неможливо (у церкві стверджували, що передадуть зону, в якій є зелені насадження).

"Громаді показали не документ, а малюнок"

Активісти також спростували інформацію про наявність нового проєкту облаштування парку. Мовляв, не було навіть старого, а був лише проєкт будівництва. "Громаді показали не документ, а малюнок, де будинки лише поміняні місцями, але це не рятує парк", – поскаржилися мешканці.

У "ПАРКу на Жмаченко" також наголосили, що коригування проєктної документації повинно містити лише реконструкцію будівлі церкви, а не будівництво незаконного житлового комплексу з 9 багатоповерхівок, як є зараз. Зазначимо, що за словами мешканців, представники забудовника та церкви не показують реальний генплан та документи.