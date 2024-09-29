Норвегія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією

Норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону із Росією. Таке рішення можуть ухвалити для покращення безпекової ситуації в країні.

Про це, як пише Yle, повідомила міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель. Таке рішення має допомогти, якщо з боку Росії буде потік біженців.

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Норвегія розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією

Подібна ситуація із потоком біженців трапилась у скандинавській країні у 2015 році, коли через Стурскуг, єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією, пішки й на велосипедах прибули 5 тисяч людей з боку країни-агресорки із проханням надати їм прихисток.

Норвезька посадовиця надихнулася з прикладу Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на східному кордоні. Тож в інтерв'ю NRK вона заявила, що будівництво огорож може бути одним зі способів покращити ситуацію з безпекою.

Як каже міністерка юстиції, будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень. На її думку, інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.

Наразі достеменно невідомо, чи буде паркан збудований уздовж усього кордону або лише на окремій його ділянці. Згідно з оприлюдненою інформацією, протяжність сухопутного кордону між Норвегією та Росією становить 200 кілометрів.

Повідомляється, що Фінляндія вважає будівництво паркану розумним заходом, але за її словами, варто пам'ятати, що прикордонні території Фінляндії та Норвегії відрізняються за ландшафтом і кордон між Фінляндією та Росією набагато довший.

До речі, нещодавно під час російських морських навчань у Баренцевому морі "Океан-2024" великий російський есмінець Північного флоту "Адмірал Левченко" зробив попереджувальні постріли у бік невеликого норвезького рибальського човна.