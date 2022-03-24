Паркан вілли доньки Путіна в Біарріці прикрасили українськими прапорами

Віллу доньки Путіна Катерини Тиханової розмалювали українськими прапорами. Тепер паркан має красиве блакитно-жовте забарвлення.

Вілла доньки російського агресора розташована у французькому місті Біарріц. Будинок має назву "Альта Міра".

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Хто розмалював паркан – невідомо. Однак раніше цю віллу захопив місцевий активіст П'єр Афнер. Він змінив замки та заявив, що маєток готовий прийняти жертв путінського режиму, у першу чергу, українських біженців.

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