Парламент Грузії остаточно прийняв закон про "іноагентів"

У Грузії остаточно ухвалили скандальний закон про "іноагентів". Раніше через нього спалахували протести.

Парламент Грузії 14 травня остаточно ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". "За" проголосували 84 депутати.

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Закон ухвалили попри протести

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні затвердив закон про "іноагентів" – законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

За утвердження скандальної ініціативи проголосували 84 депутати, попри на протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії. "проти" проголосували 30 опозиціонерів.

Президент Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей законопроєкт. Відповідно до Конституції Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон, або повертає до парламенту.

Водночас "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

У Тбілісі тисячі людей виходили на акцію проти закону про "іноагентів"