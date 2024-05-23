Парламент призначив суддею Конституційного Суду Сергія Різника

Верховна Рада України призначила суддею Конституційного Суду Сергія Різника у четвер, 23 травня. Його кандидатуру підтримали 276 депутатів.

Відомо, що на цю посаду розглядали трьох кандидатів. Мовиться про Водяннікова Олександра Юрійовича, Різника Сергія Васильовича, Барабаша Юрія Григоровича.

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Сергій Різник – новий суддя Конституційного Суду

Рада призначила Сергія Різника суддею КСУ. Відповідне рішення на засіданні підтримали 276 депутатів.

На посаду судді Конституційного Суду претендували троє кандидатів:

Олександр Водянніков;

Юрій Барабаш;

Сергій Різник;

Відомо, що Різник переміг в рейтинговому голосуванні, отримавши 252 голоси. Цікавим також є те, що призначення відбувалося за нової процедурою – кандидатів на посаду обирала Дорадча рада з міжнародниками у складі.

У Центрі протидії корупції підмічають, що нове призначення – хороша новина.

Саме такий прозорий конкурс, до адвокації якого зокрема долучалися і ЦПК з партнерами з Автомайдану та Фундації DEJURE, дозволив, аби до КСУ цього разу не потрапив хтось на кшталт Тупицького,

– сказали в ЦПД.

Зокрема, там додали, що наразі триває конкурс на ще 5 вакантних посад.

Що відомо про Сергія Різника

Сергій Різник є доктором юридичних наук та професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Він також обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці цього університету.

У квітні 2019 року Різник став заступником голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. У березні 2021 року він захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему "Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні". У вересні 2021 року Різник отримав звання професора кафедри конституційного права.

З грудня 2021 року він є членом Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. У червні 2021 року Різника призначили на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка.

На цій посаді він брав участь у реалізації низки міжнародних проєктів, включаючи підготовку візиту Бориса Джонсона до Львівського університету та присвоєння йому звання Почесного доктора.