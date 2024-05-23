Известно, что на эту должность рассматривали трех кандидатов. Говорится о Водянникова Александра Юрьевича, Резника Сергея Васильевича, Барабаша Юрия Григорьевича.

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Сергей Резник – новый судья Конституционного Суда

Рада назначила Сергея Резника судьей КСУ. Соответствующее решение на заседании поддержали 276 депутатов.

На должность судьи Конституционного Суда претендовали трое кандидатов:

Александр Водянников;

Юрий Барабаш;

Сергей Резник;

Известно, что Резник победил в рейтинговом голосовании, получив 252 голоса. Интересным также является то, что назначение происходило по новой процедуре – кандидатов на должность выбирал Консультативный совет с международниками в составе.

В Центре противодействия коррупции подмечают, что новое назначение – хорошая новость.

Именно такой прозрачный конкурс, к адвокации которого в частности приобщались и ЦПК с партнерами из Автомайдана и Фонда DEJURE, позволил, чтобы в КСУ на этот раз не попал кто-то вроде Тупицкого,

– сказали в ЦПД.

В частности, там добавили, что сейчас идет конкурс на еще 5 вакантных должностей.

Что известно о Сергее Резнике

Сергей Резник является доктором юридических наук и профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он также занимает должность проректора по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству этого университета.

В апреле 2019 года Резник стал заместителем председателя Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины. В марте 2021 года он защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук на тему "Конституционность нормативных актов: сущность, методология оценки и система обеспечения в Украине". В сентябре 2021 года Резник получил звание профессора кафедры конституционного права.

С декабря 2021 года он является членом Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины. В июне 2021 года Резника назначили на должность проректора по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского национального университета имени Ивана Франко.

На этой должности он участвовал в реализации ряда международных проектов, включая подготовку визита Бориса Джонсона во Львовский университет и присвоение ему звания Почетного доктора.