Парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО

Швеція може стати членом НАТО. Що відомо про це – розкаже 24 Канал.

Після агресії Росії проти України кілька скандинавських країн вирішили приєднатися до НАТО. Але наразі ще не всі країни – члени Альянсу проголосували за розширення блоку.

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Коли Швеція стане членом НАТО

Парламент Туреччини схвалив заявку про приєднання Швеції до НАТО. Тепер президент країни Ердоган має підписати документ протягом кількох днів.

У Bloomberg вказали, що голосування відбулося після багатомісячних дискусій. Більшість схвалила вступ Швеції: 287 голосів за, 55 депутатів виступили проти. Якщо вступ підтримають усі країни, то Швеція стане 32-м членом Організації Північноатлантичного договору.

Утім, є одна країна, яка ще не схвалила заявку Швеції, – це Угорщина. Це єдина країна, яка стримує розширення оборонного альянсу на північ, пишуть у ЗМІ.

Чому Угорщина не хоче бачити Швецію в НАТО

Ця країна не висувала умов, які потрібно виконати, аби прийняти Швецію в НАТО. Але угорським урядовцям не подобається те, що скандинавська країна критикує їх і закидає антидемократичність.