Замість Росії – ЄС: як Вірменія виходить з-під впливу Кремля

Вірменський парламент прийняв у першому читанні законопроєкт "Про початок процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу". При цьому голоси розподілились доволі показово – 63 "за" та лише 7 "проти".

Незворотний процес розпочався

Що це означає насправді та які наслідки такого політичного кроку – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Наразі таке рішення варто розцінювати як потужний політичний сигнал. В його основі лежить воля вірменського народу, оскільки вказаний процес супроводжується на тільки політичною ініціативою парламентарів, але й потужною роботою громадянського суспільства та місцевих організацій, які активно підтримують законотворчу ініціативу та збирають підписи в її підтримку.

Фактично вірменський парламент виражає волю народу і будь-які затримки чи спроби звернути зі шляху на зближення з ЄС – викликатимуть реакцію народу. Запущений механізм, який вже не зможе відіграти ситуацію назад.

Безумовно голосування поки не означає офіційної підготовки Вірменії до вступу в ЄС. Остаточне затвердження вказаної ініціативи можливе за результатами всенародного референдуму. Усі правові процедури потребуватимуть тривалого часу та подальшої політичної волі, але чітко зрозуміло одне – європейська інтеграція закріплюватиметься у якості єдиного зовнішньополітичного вектора країни.

Вірменське керівництво визначило орієнтир і у разі спроби скасувати його, парламентарі чи уряд штовхнуть себе у глухий кут. Як це зробили українські політики напередодні Революції Гідності або грузинські – минулого року. Народні протести стануть неминучими, а влада втратить позиції.

Саме тому неможливо применшити роль законопроєкту: він зафіксував єдині рамки зовнішньополітичного курсу. Краще б вірменські парламентарі чітко усвідомлювали це і не використовували тему ЄС лише у політичній грі.

Удар по Росії

Випадок Вірменії особливий, оскільки поки країна ще входить до складу так званого Євразійського союзу. У Росії вже виникла паніка із зазначеного приводу, а окремі маріонетки режиму з місцевого парламенту наголосили на неможливості членства Вірменії у ЄС. Однак це вирішувати не Кремлю. Вірменське населення буде підштовхувати свій парламент до подальших дій.

Наразі важлива консолідація усіх: як громадян, що проживають безпосередньо у Вірменії, так і представників діаспори. Необхідно використати усі правові механізми, щоб ініціювати референдум про вступ Вірменії до ЄС.

Реалізація такого плану стане критичним ударом по російському впливу. В такому випадку Єреван має не тільки офіційно полишити ОДКБ, але й припинити свою участь в Євразійському союзі, запустивши процес деструкції проросійських наднаціональних утворень в межах так званого пострадянського простору.

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Вступ Вірменії до ЄС – не питання одного дня, але рух розпочатий і зупинка виглядатиме неможливою, оскільки суспільство не дозволить цього.

Процедура інтеграції України у ЄС має стати показовим прикладом для інших країн та мотивувати новий імпульс програмам Східного партнерства і розширення. В такому випадку цивілізований світ переможе Росію на її традиційному полі і в черговий раз продемонструє те, що "червоні лінії" існують лише у непотрібних застереженнях. На практиці можливо нівелювати російський фактор не тільки на глобальному, але й на регіональному рівні.