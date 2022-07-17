Парламентарі Канади просять уряд пояснити передачу турбіни для "Північного потоку"

Рішення уряду Канади передати Німеччині турбіни для газопроводу "Північний потік-1" викликало невдоволення в канадських депутатів. Тому вони хочуть заслухати міністрів та їхнє пояснення цього вчинку.

Один із депутатів парламенту Канади назвав рішення уряду ляпасом українському народові. Тому тепер до парламенту на виступ запрошують 2 міністрів та 3 послів.

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Кого викликають до парламенту

Депутати проголосували за те, щоб запросити на виступ главу МЗС Мелані Жолі, міністра природніх ресурсів Джонатана Вілкінсона і 3 дипломатів – послів України, Німеччини та Європейського Союзу. Міністрам пропонують з'явитися з поясненням рішення про передачу турбін до 22 липня.

Дипломатів викликають для того, щоб почути позиції щодо цього питання, зокрема й України. Рішення канадського уряду викликало обурення не лише в нашої країни, але й в частини парламенту.

Рішення уряду призупинити власні санкції є ляпасом для українського народу в його найгіршу годину. Важливо, щоб ми були тверді в своїй рішучості, бо в іншому випадку росія просто продовжить посилювати свій тиск,

– заявив депутат Гарнет Геруіс.

Окрім дипломатів, канадські парламентарі пропонують заслухати й представників Конгресу українців Канади, який також висловив обурення щодо рішення уряду.

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