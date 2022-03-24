Спікери парламентів України та країн Балтії підписали спільну заяву щодо ЄС і НАТО

У спільній заяві парламентів України та країн Балтії спікери закликають міжнародну спільноту якнайшвидше запровадити безполітну зону, прискорити надання членства України в ЄС та зробити ще низку важливих кроків.

Заяву підписали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та спікери парламентів Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, Латвії – Інара Мурніеце та Естонії – Юрі Ратас.

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У заяві йдеться про об’єднання зусиль, щоб припинити російську агресію та відновити безпеку у Європі.

Деталі підписаної заяви

Представники парламентів зафіксували кілька важливих для України пунктів. Серед них – необхідність прискорення членства України в ЄС та продовження політики відкритих дверей НАТО. Окрім цього підписанти вважають необхідними такі кроки:

пропонують міжнародній спільноті ввести повне торгове ембарго проти Росії;

закликають держави збільшити постачання всієї зброї, яка необхідна Україні для перемоги;

заявляють, що усі воєнні злочини Кремля мають розглядати в Міжнародному суді та в Міжнародному кримінальному суді;

наголошують на необхідності почати думати про відбудову України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.

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