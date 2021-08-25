У парламенті Вірменії депутати другий день поспіль влаштували масову бійку: емоційне відео

Депутата керівної партії Вірменії закидали пляшками. Вже другий день поспіль у парламенті держави відбуваються масові бійки.

Через сутички до зали засідань викликали службу безпеки. Після цього вже 2 рази оголошували перерву. В мережі з'явилось відео інциденту.

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Чому відбулась бійка

Бійка відбулась після виступу на засіданні депутата від керівної партії Айка Саркісяна. Під час нього він заявив, нібито всі колишні міністри оборони, за яких звільнення від армії купували за гроші, є зрадниками.

Після промови депутата "Громадянського договору" його вдарив представник опозиції. Колишній міністр оборони Сейран Оганян кинув пляшку в Саркісяна у відповідь на звинувачення у зраді батьківщини.

Парламентаріїв розганяли їхні колеги. Депутата від блоку "Айастан" відвезли в лікарню. Гегам Назарян отримав травму ока під час бійки.

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Перша бійка відбулась напередодні

Попередній конфлікт у парламенті стався вчора, 24 червня. Бійку спровокували розбіжності керівної політичної сили з опозицією.

Анна Мкртчян висловила невдоволення роботою Нікола Пашиняна. Також вона обурилася охороною, з якою він прийшов. У бійці взяли участь депутати та охорона. Під час суперечки парламентарі кричали: "Нікол зрадник!".

Коротко про парламент Вірменії нового скликання

На позачергових виборах у Вірменії 20 червня обрали парламент нового скликання. Він почав свою роботу вже на початку серпня.

Парламент містить 107 депутатів, з яких 71 – від партії Пашиняна "Громадянський договір", 29 – блок "Вірменія", 7 – блок "Честь маю".

Пашинян наприкінці квітня 2021 року заявив, що іде у відставку. Але має намір продовжувати виконувати обов'язки до позачергових виборів.