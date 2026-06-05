Про це свідчить результати опитування громадської думки дослідницької компанії "Соціополіс".

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Хто пройшов би у парламент станом на зараз?

Тож, якби вибори у Верховну Раду відбулися найближчим часом, то у першу шістку політичних сил увійшли:

Партія Залужного – 16,1%.

Блок Зеленського – 14,4%.

Європейська солідарність – 11,7%.

Партія Буданова – 10,9%.

Розумна політика – 10,7%.

Партія Третя штурмова бригада – 8,9%

Зауважимо, що відсотки відображають лише тих респондентів, які планують голосувати та вже визначилися з кандидатом.

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Як би проголосували українці на виборах / Фото дослідницької компанії "Соціополіс".

Для порівняння: у березні за політичного силу Залужного готові були проголосувати 21% українців, Буданова – 15,3%, Білецького – 4,9%.