Про це свідчить результати опитування громадської думки дослідницької компанії "Соціополіс".
Дивіться також Поки не пізно, – Білецький закликав Росію сідати за переговори і назвав "козирі" України
Хто пройшов би у парламент станом на зараз?
Тож, якби вибори у Верховну Раду відбулися найближчим часом, то у першу шістку політичних сил увійшли:
- Партія Залужного – 16,1%.
- Блок Зеленського – 14,4%.
- Європейська солідарність – 11,7%.
- Партія Буданова – 10,9%.
- Розумна політика – 10,7%.
- Партія Третя штурмова бригада – 8,9%
Зауважимо, що відсотки відображають лише тих респондентів, які планують голосувати та вже визначилися з кандидатом.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як би проголосували українці на виборах / Фото дослідницької компанії "Соціополіс".
Для порівняння: у березні за політичного силу Залужного готові були проголосувати 21% українців, Буданова – 15,3%, Білецького – 4,9%.