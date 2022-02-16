Партія Порошенка саботує посилення територіальної оборони у регіонах, – документ

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" блокує розвиток та посилення територіальної оборони у регіонах через внутрішньопартійні інтереси, що є прикладом псевдопатріотизму та максимального політичного цинізму.

Таку думку висловив заявив народний депутат від "Слуги Народу" Віталій Безгін.

Як повідомив Безгін, "Європейська солідарність" надіслала своїм місцевим організаціям офіційний лист із вимогою блокувати у місцевих радах будь-які ініціативи від "Слуги Народу" щодо розвитку та посилення територіальної оборони.

Це відверто антидержавна позиція людей, яких турбує виключно власний піар,

– наголосив народний депутат.

За словами Безгіна, партія "Слуга Народу" ініціювала позачергові засідання обласних рад з метою виділення фінансування на розвиток та посилення тероборони, створення штабів для координації діяльності фракцій партії у місцевих радах, налагодження зв'язку з керівниками зон та районів тероборони, забезпечення роботи колцентрів партії, роз'яснення про організацію ТрО.

У той час як голови обласних організацій "Слуги Народу" протягом тижня проводять навчання та консультації з представниками територіальної оборони, працюють уздовж кордону з Білоруссю, адмінкордону з Кримом, партія Порошенка наполягає на тому, що наші ініціативи мають блокуватися, а підтримувати треба виключно ініціативи, підписані партією Порошенка,

– заявив Безгін.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє членам добровольчих загонів територіальної оборони використовувати протитанкові ракетні комплекси.