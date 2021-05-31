Партія Саакашвілі припиняє бойкот парламенту Грузії

Партія "Єдиний національний рух", яку заснував експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, таки увійде до парламенту. Перед тим політсила 7 місяців бойкотувала.

Це рішення, яке обов'язково призведе до зміни влади. Про це заявив очільник партії Ніка Мелія.

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Мелія наголосив, що політсила боротиметься з правлячою партією "Грузинська мрія" всюди.

Чи то в залі засідань парламенту, в комітетських залах... на вулицях, в селах, районах, горах, рівнинах,

– сказав політик.

Попри те, що "Єдиний національний рух" увійде до парламенту, в партії кажуть, що не приєднуються до документа, представленого главою Євроради Шарлем Мішелем.

Що цьому передувало