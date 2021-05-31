Партія Саакашвілі припиняє бойкот парламенту Грузії

Партія "Єдиний національний рух", яку заснував експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, таки увійде до парламенту. Перед тим політсила 7 місяців бойкотувала.
Це рішення, яке обов'язково призведе до зміни влади. Про це заявив очільник партії Ніка Мелія.
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Мелія наголосив, що політсила боротиметься з правлячою партією "Грузинська мрія" всюди.
Чи то в залі засідань парламенту, в комітетських залах... на вулицях, в селах, районах, горах, рівнинах,
– сказав політик.
Попри те, що "Єдиний національний рух" увійде до парламенту, в партії кажуть, що не приєднуються до документа, представленого главою Євроради Шарлем Мішелем.
Що цьому передувало
- Мелія став керівником "Єдиного національного руху" наприкінці 2020 року.
- Однак політика звинувачували в організації та керівництві насильницькими діями під час протесту перед парламентом у червні 2019 року. Тож 23 лютого 2021 року Мелію взяли під варту.
- 19 квітня частина партій підписали оновлений план виходу з кризи, який представив Мішель.
- Однак від "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії"підписались тільки кілька депутатів.
- 27 квітня опозиція, які погодились на угоду, припинили бойкот роботи парламенту.
- Загалом бойкот розпочався після парламентських виборів у жовтні 2020 року. Опозиційні партії заявляли про фальсифікації та вимагали повторних виборів.
- 10 травня суд звільнив Мелію з ув'язнення, що було однією з ключових вимог опозиції.