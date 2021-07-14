Партія шоумена виграла парламентські вибори у Болгарії

У Болгарії перемогу на дострокових парламентських виборах здобула політична сила "Є такий народ". Її очолює телеведучий та співак Славі Трифонов.

Як голосували виборці

Станом на 14 липня встигли підрахувати вже 100% протоколів з виборчих дільниць. Партія Трифонова набрала 24,08% голосів виборців.

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Політсила "Є такий народ" випередила коаліцію ГЕРБ-СДС (Громадяни за європейський розвиток Болгарії – Союз демократичних сил) лише на 15 759 голосів (0,57%). Її очолює колишній прем'єр Бойко Борисов.

На третій позиції опинилася "Болгарська соціалістична партія". Політсила набрала 13,39% голосів виборців.

На четвертому місці – коаліція на чолі із "Демократичною Болгарією". Партія отримала 12,64% голосів виборців.

П'яту позицію зайняла партія турецької меншини "Рух за права та свободи". За неї проголосували 10,71% виборців.

Партію "Вставай! Мафія геть!" підтримали лише 5,01% виборців.

Як розподілять місця у парламенті

У новому парламенті партію "Є такий народ" представлять 62 депутати, ГЕРБ – 61 народний обранець.

Ще 3 партії розділять між собою 111 мандатів. Теоретично ці політсили могли б об'єднатися у коаліцію, однак для цього їм потрібно було б 120 мандатів.

Трифонов вже заявив, що його політична сила не вступатиме в коаліцію з жодною партією. "Є такий народ" візьме на себе політичну відповідальність за формування незалежного уряду.

Трифонов – фронтмен болгарського гурту "Ку-Ку Бенд". У його складі музикант випустив 22 альбоми.