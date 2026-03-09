Попри посилену охорону: партизани спалили військовий електровоз у Брянську
- Партизани з "Атеш" 8 березня 2026 року успішно спалили військовий електровоз у Брянському депо, яке залишається критично важливим для російської армії.
- Ця операція є частиною систематичних дій "Атеш" проти російської техніки, що постачає снаради на фронт, попри заяви ФСБ про посилення охорони об'єктів.
Агенти "Атеш" провели успішну операцію в Брянському депо, спаливши поїзд окупантів. Росіяни раніше зазначали, що нібито посилили охорону об'єкта.
В листопаді 2025 року агенти "Атеш" вже навідувалися до депо в Брянську, і також провели тоді успішну операцію. Про це повідомили в "Атеш".
Що відомо про операцію в Брянську?
Партизани з "Атеш" 8 березня 2026 року провели успішну диверсійну операцію на території військового депо в Брянську. Вони спалили один з магістральних електровозів.
Агенти "Атеш" спалили російський поїзд: дивіться відео
В "Атеш" заявили, що Брянський вузол залишається критично важливим для постачання військ "Північ", яке тероризує прикордонні райони України.
Поки ФСБ пише звіти про "посилення", наші люди спокійно заходять на режимні об’єкти і методично спалюють техніку, яка мала везти снаряди на фронт. Безпечних місць для них більше немає,
– зазначили в "Атеш".
Знищення ще одного локомотива стало серйозним ударом по логістиці окупантів.
Що відомо про операції та заяви партизанів?
Партизани зафіксували, що Росія перекидає катери 102-го загону спецназу до Південної бухти Севастополя для захисту від підводних диверсійних сил.
Партизанський рух "Атеш" виявив ремонтну базу російських окупантів під Джанкоєм з великою кількістю військової техніки. Окупанти посилюють захист бази додатковими силами ППО.
Агенти "Атеш" вивели з ладу важливе обладнання електровоза ВЛ80 в Орлі. Ця диверсія ускладнила логістику для російських військ на Сумському напрямку.