"Атеш" працює у Москві: партизани показали військову частину, яка обслуговує палаци Путіна
Джерело:"Атеш"
Партизани "Атеш" показали військову частину у Москві, яка підпорядковується Федеральній службі охорони Росії. Вона купує послуги щодо ремонту палаців.
За словами партизанів, мовиться про частину 66631 і розміщена вона за координатами 55.747546, 37.727859. До речі, перед цим "Атеш" влаштував вилазку на базу спецполку Росії у Москві.
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Партизани показали ворожу частину в Москві
Ця дивовижна частина не веде бойових дій. Замість гармат, ракет та інших автоматів вона купує послуги з ремонту палаців. Фактично – обслуговує палаци Путіна та бере на себе всі держзакупівлі. Ймовірно, саме там готують сніданок, обід та вечерю для президента Росії,
– написали партизани.
Вони додали, що цілодобово шукають можливість завдати максимальної шкоди ворогові не тільки на окупованій території України, а й у ворожій столиці.
"Різні методи та творчий підхід – основа підходів до партизанської роботи", – запевнили в "Атеш".
Партизани "Атеш" стежать за ворогом навіть у Москві: дивіться відео
Де розташована ворожа військова частина в Москві
Партизани здійснили вилазку на базу спецполку Росії у Москві
- Агенти партизанського руху "Атеш" влаштували вилазку на базу спеціального моторизованого полку росіян у Москві та зуміли знайти слабкі місця навколо території 107. Зокрема, партизани виявили сліпі зони відеокамер.
- Окрім того, агенти "Атеш" дізнались про розміщення штабу і складів, час зміни чергової зміни на Контрольно-пропускному пункті.
- Ба більше, вони вже знають навіть маршрути патрулювання варти 107 спеціального моторизованого полку внутрішніх військ.
Агенти "Атеш" провели розвідку: дивіться відео
Як агенти "Атеш" проводили розвідку: дивіться відео