Є справжнє слабке місце: полковник запасу сказав, як можна зупинити армію РФ
- Партизани паралізували статегічний залізничний вузол у Батайську (Ростовська область), що вплинуло на логістику ворога.
- Полковник запасу Роман Світан вказав, що диверсії на залізничних шляхах мають набути постійного характеру, тоді це дасть потужний ефект.
Партизанський рух "Атеш" паралізував ключовий залізничний вузол постачання окупантів у районі Ростова-на-Дону. Внаслідок підпалу релейних шаф порушена робота головного логістичного хаба, через який здійснювалося постачання необхідного російським війська на південних напрямках фронту.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що внаслідок таких дій на 3 – 4 години вимикається автоматичне пересування складів, що збиває графік руху залізниці для росіян. Вони переходять на диспетчерське управління, а воно не таке швидке.
Дивіться також У Криму на аеродромі сталася "бавовна": є загиблі серед російських військових
Яка у противника "ахіллесова п'ята"?
Через цей вузол проходили військові ешелони з особовим складом, військовою технікою, пальним і боєприпасами для російських підрозділів на Херсонському, Запорізькому, Донецькому напрямку.
Військовий експерт відзначив важливість проведення таких завдань, але наголосив на тому, що вони мають набути масштабного характеру і здійснюватися щоденно. Тоді, зі слів Світана, можна буде зупинити графік перекидання російської техніки залізницею.
"У росіян є ще одна "ахіллесова п'ята" – логістика. Тому що, якщо паралізувати залізничні гілки, то російська армія просто зупиниться. Тому один з варіантів того, як не дати можливості розгортатися російським наступальним операціям – це пошкодити логістику. Один зі способів – знищення електрощитових, які управляють рухом залізничних складів", – озвучив Світан.
До чого ще вдалися агенти "Атеш" нещодавно?
На початку грудня рух здійснив кібератаку на російську систему електронних повісток. Сайт, який використовувався для доставлення повісток громадянам, які підлягають військовому обліку, зокрема на окупованих Росією українських територіях, був виведений з ладу.
Наприкінці листопада агенти "Атеш" провели успішну диверсію в Ростові-на-Дону і Брянську, вдаривши по залізничній логістиці. Внаслідок чого вдалося знищити електровози, які транспортували військові вантажі.
"Атеш" діє не лише на російській території, а й на окупованих нею українських землях. В середині листопада рух підпалив релейну шафу на ділянці залізниці в районі Новобогданівки Запорізької області. Як наслідок – зупинився рух військових ешелонів загарбників. Через близькість до лінії фронту СОУ змогли відпрацювати по заблокованих потягах.