Готують диверсію: "Атеш" влаштував вилазку на базу спецполку Росії у Москві

Агенти партизанського руху "Атеш" влаштували вилазку на базу спеціального моторизованого полку росіян у Москві. "Атеш" вдалося отримати важливу інформацію.

Партизани заявляють, що знайшли слабкі місця навколо території 107 спеціального моторизованого полку в Москві. Зокрема, агенти "Атеш" успішно розвідали сліпі зони відеокамер.

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Яку інформацію зібрав "Ашет"

Також "Атеш" отримав інформацію про розміщення штабу і складів, час зміни чергової зміни на КПП і маршрути патрулювання варти 107 спеціального моторизованого полку внутрішніх військ.

Агенти "Атеш" провели розвідку: дивіться відео

Як агенти "Атеш" проводили розвідку: дивіться відео

Військова частина розміщена за адресою: пр. Свободний, 2.

Координати місця розташування полку

В "Атеш" попередили російських окупантів, що нізащо не зупиняться та будуть далі збирати інформацію і готуватися до проведення диверсій.

Що відомо про діяльність "Атеш"