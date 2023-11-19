Готують диверсію: "Атеш" влаштував вилазку на базу спецполку Росії у Москві
Джерело:"Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" влаштували вилазку на базу спеціального моторизованого полку росіян у Москві. "Атеш" вдалося отримати важливу інформацію.
Партизани заявляють, що знайшли слабкі місця навколо території 107 спеціального моторизованого полку в Москві. Зокрема, агенти "Атеш" успішно розвідали сліпі зони відеокамер.
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Яку інформацію зібрав "Ашет"
Також "Атеш" отримав інформацію про розміщення штабу і складів, час зміни чергової зміни на КПП і маршрути патрулювання варти 107 спеціального моторизованого полку внутрішніх військ.
Агенти "Атеш" провели розвідку: дивіться відео
Як агенти "Атеш" проводили розвідку: дивіться відео
Військова частина розміщена за адресою: пр. Свободний, 2.
Координати місця розташування полку
В "Атеш" попередили російських окупантів, що нізащо не зупиняться та будуть далі збирати інформацію і готуватися до проведення диверсій.
Що відомо про діяльність "Атеш"
- "Атеш" – це військовий рух українців і кримських татар проти російських окупаційних військ. "Атеш" веде свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України, а також у Росії.
- Нещодавно агенти "Атеш" знайшли та поділилися координатами складу окупантів в селищі Октябрьське. Там росіяни зберігають паливно-мастильні матеріали.
- Також агенти українського підпілля знайшли та показали військову техніку окупантів на базі в місті Мангуш Донецької області.
- Партизани руху "Атеш" змогли проникнути на територію ворожої військової частини у Феодосії. Їм вдалося зафіксувати місця розміщення техніки росіян.
- Раніше агенти військового руху змогли пробратися на новий ракетний завод у Москві. На підприємстві росіяни планують виготовляти ракети, а також вже запустили виробництво ударних безпілотників.